Coronavirus: Sala al governo, Milano ha sempre dato ora sia in condizioni di chiedere

- L'emergenza coronavirus impatterà significativamente anche sul bilancio del Comune di Milano e per questo il sindaco Giuseppe Sala ha intenzione di chiedere un aiuto al governo. "Bisognerà fare un ragionamento con il governo, su alcune cose lo stiamo già avviando, per capire come i nostri rapporti tra dare e avere potranno essere modificati. Milano è una città che ha sempre dato, in questo momento deve essere nelle condizioni di chiedere", ha detto il primo cittadino al Consiglio comunale. "Chiedere - ha precisato - dimostrando che ciò che riceveremo sarà bene investito. La stessa cosa con l'Europa". "Il momento non è drammatico, ma difficile", ha concluso Sala. (Rem)