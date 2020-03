Coronavirus: Sala, botta economica impatterà in maniera significativa su bilancio Comune (2)

- (Segue) Secondo il sindaco serve qualche mese per calcolare l'impatto dell'emergenza sulle tasche del Comune e per questo il primo cittadino ritiene che lo strumento più appropriato non sia "tanto pensare a un riassestamento, ma a un bilancio straordinario, che richiederà un paio di mesi, che ci servono per capire la situazione". Un bilancio straordinario che potrà essere redatto in maniera diversa dal solito: non sarà preparato dalla giunta e poi approvato dal Consiglio, ma nascerà direttamente con il contributo dell'Aula. "Io oggi chiedo all'Aula di arrivare il più velocemente possibile ad approvare il bilancio 2020 e poi insieme bisognerà mettersi a discutere e a ripensare a un nuovo bilancio straordinario che si approva idealmente a giugno. Il punto è che è un problema di tutti. Andando a fine mandato può essere un problema davvero di tutti. Bisogna ragionare per il bene di tutti e anche perché il contributo di tutti può aiutare", ha detto il sindaco, osservando come la scelta se tutelare prima le fasce più deboli o l'imprenditoria metterà in luce le diverse anime politiche e "sarà anche una prova molto interessante di democrazia e collaborazione politica". "Io posso solamente offrirvi il fatto di costruire questo bilancio in maniera diversa da come solitamente si fa, che è più un lavoro della giunta. In questo esercizio più difficile credo che ci sia la necessità di lavorare di più assieme", ha concluso Sala, auspicando che la redazione di questo bilancio straordinario "sia l'occasione di dimostrare quanto un Consiglio comunale come quello di Milano può essere protagonista in un momento assolutamente decisivo". (Rem)