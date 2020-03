Coronavirus: Regione Piemonte chiede chiusura scuole fino al 7 marzo

- Molti studenti e docenti provengono dalla Lombardia e quindi una chiusura delle scuole solo in alcune parti del territorio piemontese non sarebbe coerente con la chiusura di quelle lombarde. Per questa ragione si rischia di mettere in difficoltà le aree di confine, come la provincia di Novara, dove i sindaci hanno espresso il timore di dover riaprire le attività scolastiche sottovalutando così il rischio di contagio. A sottolinearlo è l’assessore regionale all’Ambiente che quindi come rappresentante del novarese della giunta Cirio - a margine del confronto tra la Giunta e i sindaci - ha invitato il governo a uniformare il Piemonte alle tre regioni maggiormente colpite. L’assessore chiede quindi di prolungare ufficialmente almeno fino al 7 marzo la sospensione dell’attività didattica per completare l’iter di prevenzione del contagio che secondo l’istituto superiore di sanità non è inferiore a 15 giorni. (segue) (Rpi)