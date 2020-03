Suppletive: De Priamo-Milani (Fd'I), si vince quando tutti i leader sostengono candidato coalizione

- "Sorprendono le dichiarazioni del responsabile organizzativo della Lega a Roma, Fernando Urciuolo, che ingenerosamente anziché stringersi attorno al candidato del centrodestra Maurizio Leo, e ringraziarlo per la straordinaria campagna elettorale che ha svolto in queste settimane, si presta a fare polemiche inutili. Un'uscita infelice, visto che Urciuolo ben dovrebbe sapere che le elezioni si vincono quando tutti i leader sostengono il candidato unitario della coalizione". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Massimo Milani coordinatore Roma. (Com)