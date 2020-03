Brasile: previdenza, assunzioni temporanee di dipendenti per azzerare liste di attesa

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha firmato oggi un decreto (medida provisoria) in cui sono elencate le regole per l'assunzione temporanea di dipendenti, senza concorso pubblico, da impiegare per azzerare le file di attesa nelle pratiche pensionistiche dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inss). Alla data di gennaio 2020, l'Inss conta un totale di 1,4 milioni di pratiche di pensione di anzianità o per malattia in attesa di risposta. Il tempo massimo di attesa dovrebbe essere di 45 giorni, ma talvolta l'attesa supera i sei mesi. (segue) (Brb)