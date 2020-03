Brasile: previdenza, assunzioni temporanee di dipendenti per azzerare liste di attesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 23 gennaio il vicepresidente della Repubblica, Antonio Hamilton Mourao (nell'esercizio delle funzioni di presidente nel corso dell'assenza del presidente Jair Bolsonaro in visita di stato in India), aveva firmato un decreto presidenziale che disponeva l'impiego di personale militare della riserva presso le filiali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inss) in modo da contribuire a ridurre ritardi e attese nella concessione di prestazioni da parte dell'agenzia. Tuttavia la misura, che prevedeva la selezione dei militari attraverso un bando pubblico e il pagamento di un salario pari al 30 in più rispetto a quanto ricevono attualmente, era stata valutata come incostituzionale. (segue) (Brb)