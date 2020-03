Brasile: previdenza, assunzioni temporanee di dipendenti per azzerare liste di attesa (3)

- Il nuovo decreto prevede l'assunzione di dipendenti pubblici dello stesso Inss attualmente in pensione per lavorare negli uffici dove lavoravano prima della pensione. La priorità sarà per coloro che sono stati pensionati recentemente e più giovani di età. La misura modifica una legge del 1993 che consentiva l'assunzione temporanea senza un bando di gara. Ora, il governo sta aggiungendo nuovi casi di applicazione al dispositivo. Il testo della misura non specifica che l'assunzione debba avvenire per l'Inss e, quindi, può essere applicabile in tutte le aree del servizio pubblico federale. (segue) (Brb)