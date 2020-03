Commercio: Pacetti (M5s), Alfonsi si vanta di spostamento bancarelle ma non ha mai fatto nulla

- Il capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, rivendica l'operato della maggioranza capitolina sullo spostamento delle bancarelle di piazza Vittorio e in un post su Facebook scrive: "Sabrina Alfonsi è dal 2013 presidente del I municipio. Poteva togliere le bancarelle dai portici di piazza Vittorio e invece non ha fatto nulla. Nulla, ripeto. In tutti questi anni è stata un fantasma. Così come non si è fatta vedere a Fontana di Trevi dove finalmente abbiamo tolto le bancarelle. Il Pd invece di fare sterili polemiche avrebbe dovuto dimostrare vicinanza al presidente della commissione capitolina Commercio Andrea Coia, brutalmente aggredito più volte per questa battaglia di civiltà che sta portando avanti in prima persona. Mentre noi finalmente liberiamo i marciapiedi e le piazze dal degrado, restituendole ai cittadini - conclude -, il Pd chiacchiera e ruba i meriti del Movimento 5 stelle". (Rer)