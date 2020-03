Algeria-Italia: Di Stefano a “Nova”, definito avvio tavolo tecnico demarcazione confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria e Italia sono riuscite a definire un tavolo tecnico ad hoc per giungere ad un accordo sulla delimitazione dei confini marittimi. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, in un’intervista rilasciata a margine della sua visita di lavoro in Algeria che ha preso il via ieri e che si concluderà domani. Oggi il sottosegretario ha avuto incontri con i ministri di Esteri, Energia, Industria e Commercio estero, rispettivamente Sabri Boukadoum, Mohamed Arkab, Ferhat Ait Ali, Kamel Rezigue e con i segretari generali dei ministeri di Agricoltura, Lavori pubblici e Trasporti, Poste e telecomunicazioni. Parlando dell’incontro avvenuto oggi pomeriggio con il ministro degli Esteri Boukadoum, Di Stefano ha sottolineato: “Ancora una volta sono molto soddisfatto perché abbiamo potuto definire l’avvio di un tavolo ad hoc tecnico per arrivare ad un accordo sulla delimitazione delle acque", ha sottolineato Di Stefano. Ribadisco che abbiamo avuto piena rassicurazione, ancora una volta, dalla controparte algerina che non vi fosse alcuna volontà di ledere gli interessi italiani, tanto meno di avvicinarsi alle acque territoriali in Sardegna”. (segue) (Sic)