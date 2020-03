Algeria-Italia: Di Stefano a “Nova”, definito avvio tavolo tecnico demarcazione confini marittimi (2)

- Di Stefano ha osservato che quella della limitazione dei confini marittimi è “una questione tecnica” che verrà risolta dalle due parti “con un tavolo tecnico nella piena volontà di intesa politica”. Il sottosegretario ha rivelato che il tavolo sarà attivato a breve, probabilmente tra la fine di aprile e l'inizio maggio. Il 20 marzo 2018 con un decreto presidenziale l’Algeria ha proclamato la propria Zona economica esclusiva (Zee) che lambisce per circa 70 miglia nautiche le acque territoriali italiane a sud-ovest della Sardegna. L'Italia ha contestato la mossa algerina con una nota verbale del 26 novembre 2018, con cui si propone l'avvio di negoziati per raggiungere accordo di reciproca soddisfazione in linea con l’articolo 74 della Convenzione Onu sul diritto del mare. In questo contesto l’Algeria si è detta disponibile il 20 giugno 2019 a lavorare insieme all'Italia attraverso il dialogo per giungere ad una soluzione equa e mutualmente accettabile sui limiti esterni della Zee algerina e dello spazio marittimo italiano. (segue) (Sic)