Coronavirus: Parlamento Ue adotta misure prevenzione, effetto immediato da oggi e per tre settimane

- Come misure di prevenzione del contagio da coronavirus, il Parlamento europeo ha deciso di cancellare, a partire da oggi e per le prossime tre settimane, le delegazioni, le audizioni di commissioni, la partecipazione alle assemblee parlamentari e ai loro organi, le delegazioni di osservazione elettorale, gli eventi organizzati da commissioni, le visite sponsorizzate dai deputati, le visite personali dei deputati, le visite personali degli assistenti accreditati, le visite di assistenti locali, le visite personali dello staff, gli eventi organizzati dall'amministrazione del Parlamento, gli eventi e i seminari Euro-scola, Euromed-Scola ed Euronest-Scola, i seminari, le visite individuali e di gruppo ed eventi moltiplicatori di opinione, eventi culturali e mostre, eventi di organismi esterni che si svolgono nei locali del Parlamento, eventi organizzati in collaborazione con il Parlamento europeo che si svolgono al Parlamento, eventi organizzati dai gruppi politici e dai membri non iscritti, eventi organizzati da singoli membri, compresi gli eventi che si svolgono dopo le 20, eventi che utilizzano il ristorante Members, i saloni dei soci, altri ristoranti e altri spazi designati che coinvolgono pranzi, cene e cocktail. Gli organi di governo del Parlamento, l'Aula, le riunioni ordinarie e straordinarie delle commissioni e i gruppi politici non devono essere limitati nella loro capacità di funzionare normalmente. Il Parlamento resta aperto anche ai giornalisti. (segue) (Beb)