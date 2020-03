Coronavirus: Parlamento Ue adotta misure prevenzione, effetto immediato da oggi e per tre settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso agli edifici del Parlamento europeo, però, è negato alle persone che abbiano visitato negli ultimi 14 giorni le regioni in cui si è diffuso il virus. Il divieto cessa di applicarsi 14 giorni dopo la data di rientro dalle aree indicate, nel caso in cui non si sia manifestato alcun sintomo della malattia. L'accesso è negato anche alle persone che sono state in contatto con una persona con infezione da coronavirus. Come spiegato in conferenza stampa dal presidente David Sassoli, ai deputati il Parlamento, dal momento che il mandato parlamentare non è limitabile, rivolge un invito ad una quarantena volontaria nel caso siano stati nelle zone interessate dalla diffusione del virus. Per quanto riguarda il personale, invece, l'invito diventa una prescrizione che si applica anche ai giornalisti. (Beb)