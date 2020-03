Milano: vola su cofano auto dopo essere stata investita, ferita ragazza 28enne

- Una 28enne è stata investita da un'auto all'incrocio di viale Papiniano con via degli Olivetani mentre attraversava la strada a piedi. È accaduto poco dopo le 18.30. Secondo quanto riferito dall'Areu la ragazza è stata colpita ed è ricaduta sul cofano della macchina infrangendo anche il parabrezza. A causa dell'impatto ha riportato un trauma cranico, ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza. In via precauzionale è stata trasportata in codice rosso in automedica all'ospedale Niguarda per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente. (Rem)