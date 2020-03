Messico: Lopez Obrador, economia e moneta resistono a coronavirus (4)

- Il principale indice della Borsa del Messico - S&P/BMW IPC - ha registrato a febbraio un crollo del 6,1 per cento, il peggior calo su base mensile dal febbraio del 2009, quando si registrò una perdita del 9,27 per cento. Il dato risente in gran parte del forte passo indietro dato nell'ultima settimana del mese, -il 7,8 per cento: un calo in gran parte collegato all'emergenza coronavirus in America latina, che ha bruciato i guadagni ottenuti sin dall'inizio dell'anno. Gli analisti di borsa, riassume il quotidiano "El Economista", denunciano una reazione spropositata degli investitori alle possibili ricadute della diffusione della Covid-19. Il nuovo coronavirus è sbarcato nella regione colpendo dapprima il Brasile, quindi facendo registrate cinque casi di contagio accertato in Messico. L'emergenza, conclamata in oltre trenta paesi nel mondo, ha fatto perdere alle 35 imprese quotate a Città del Messico 963,821 miliardi di pesos (l'equivalente di circa 43 miliardi di euro). (Mec)