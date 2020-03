Paraguay-Cile: bilaterale Abdo-Pinera a Montevideo, focus su corridoio bioceanico e agenda foro Prosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cileno Pinera ha sottolineato da parte sua che nel colloquio è stato affrontato anche il programma di azione per il prossimo semestre del "Foro per il progresso dell'America del Sud (Prosur) la cui presidenza sarà assunta a partire da marzo proprio dal Paraguay. Pinera, principale promotore dell organismo nato nel marzo del 2019 sulle ceneri dell'Unasur e integrato anche da Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, ha approfittato infatti della cerimonia di insediamento di Lacalle Pou, non solo per invitare l'Uruguay ad unirsi al foro ma anche per ridare forza ad un'agenda coordinata attraverso incontri bilaterali anche con i presidenti del Brasile, Jair Bolsonaro, e della Colombia, Ivan Duque. Secondo il suo documento costitutivo il Prosur è uno "spazio di coordinamento e cooperazione" che punta ad una "integrazione più efficace che permetta di contribuire alla crescita e allo sviluppo dei paesi dell'America del Sud". (Abu)