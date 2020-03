Brasile: emergenza maltempo, quattro morti a Rio de Janeiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Rio è dalle 12:20 di domenica in stato di allerta, il quarto livello su una scala di cinque. La previsione è che nuovi temporali si abbatteranno sulla città. Il sindaco Marcelo Crivella ha rilasciato una nota sulla situazione in città affermando che le squadre della protezione civile sono tutte nelle strade e ha esortato la popolazione a evitare le aree a rischio. "Siamo in allerta. E' importante evitare le aree a rischio, non gettare immondizia nelle strade per non ostruire i tombini, obbedire alle squadre di protezione civile e, quando le sirene suonano l'allerta rifugiarsi in punti sicuri". (Brb)