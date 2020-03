Roma: picchia la moglie in macchina e scappa all'arrivo della polizia, arrestato uomo di 40 anni

- Stavano percorrendo in auto via Acqua Bullicante a Roma quando, tra moglie e marito, è scoppiata la lite. I due si sono fermati davanti ad un distributore e, dalle parole, il marito 40nne, è passato alle mani picchiando la consorte. Una scena a cui, ieri sera alla 22.30 circa, hanno assistito alcuni passanti che non hanno esitato a chiamare la polizia. Arrivati sul posto, gli agenti, hanno notato un uomo che fuggiva ed hanno trovato la donna che piangeva e che ha raccontato loro delle violenze subite. Mentre veniva portata in ospedale per essere medicata, gli agenti hanno cercato l'uomo rintracciandolo poco distante. Per lui è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia. (Rer)