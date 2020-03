Cile: caso Catrillanca, rinviato inizio processo su giovane mapuche ucciso dalla polizia (2)

- Il caso riveste un particolare rilievo nell'attuale contesto che vede il paese attraversato fin dallo scorso ottobre da incessanti proteste sociali. La stessa forza di polizia, i Carabineros, si trova di nuovo al centro di numerose denunce per il presunto coinvolgimento nella morte di almeno 31 civili in occasione delle proteste e per presunte violazioni ai diritti umani segnalate anche da organismi internazionali come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. In questo senso la vicenda del giovane mapuche è stata assunta come caso emblematico dalle organizzazioni sociali che promuovono i reclami contro il governo del presidente Sebastian Pinera, mentre lo stesso Catrillanca si è convertito in figura simbolo della protesta e la sua immagine è presente negli striscioni e nelle bandiere dei manifestanti. (segue) (Abu)