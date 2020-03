Milano: minuto di silenzio per capo cerimoniere Cagnetti, ha segnato identità della città

- Il Consiglio comunale di Milano ha osservato oggi in apertura dei lavori un minuto di silenzio per lo storico capo cerimoniere di Palazzo Marino, Serafino Cagnetti, scomparso ieri a solo 60 anni. Entrato al Comune di Milano 38 anni fa, ha presieduto l'ufficio cerimoniale per 25 anni, sotto quattro sindaci diversi: Albertini, Moratti, Pisapia e Sala. "Tutti noi sentiamo un grandissimo dolore, siamo tutti profondamente colpiti, sgomenti e attoniti per la scomparsa di Serafino Cagnetti. In questi anni ha segnato moltissimo lo stile, la sobrietà, ma anche la solennità, con cui la nostra amministrazione ha vissuto e affrontato tutti i momenti pubblici di cerimonia, di ricordo, che hanno costituito l'identità di questa città", ha detto il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè, dando inizio al momento di commemorazione, che non sarà il primo dedicato a Cagnetti. "Credo - ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala - che un ricordo vada fatto come merita in un momento più avanti, lo organizzeremo il prima possibile". Cagnetti - ha fatto sapere il primo cittadino - "era malato da mesi e noi ne eravamo al corrente, ma era una persona riservata. Era un grande collega e un grande amico". (segue) (Rem)