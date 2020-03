Milano: minuto di silenzio per capo cerimoniere Cagnetti, ha segnato identità della città (2)

- Il presidente Bertolè ne ha voluto sottolineare in Aula "alcune delle grandissime qualità": "Senz'altro la competenza, la professionalità, la misura, l'autorevolezza e la dedizione non scontata. In questi anni ha fatto sembrare semplici, facili e lineari cose che spesso non lo erano o potevano non esserlo. Era un maestro nel gestire e prevenire tutti i problemi, incidenti e imprevisti. Sapeva indirizzare le decisioni e consigliare, senza fare un passo troppo in avanti, ma prendendosi la responsabilità di consigliare cosa era meglio fare. Aveva una fortissima sensibilità rispetto al valore delle istituzioni, credeva davvero al valore della fascia tricolore, al valore della rappresentanza, al fatto che i rappresentanti delle istituzioni, il sindaco, i membri della giunta, i consiglieri e il presidente del Consiglio comunale, in quel momento rappresentassero tutta una comunità, tutta una città. Quindi le cerimonie e quei momenti non fossero atti dovuti e scontati, ma avessero una loro importanza e una loro dignità. E lui ha lavorato per tutta la vita cercando di dare valore a questi momenti. Credo che siamo in grandissimo debito con lui", ha osservato Bertolè. (Rem)