Sport: Campidoglio, da tre a otto mesi il periodo per opere removibili in impianti pubblici

- Per tutelare eventi e attività sportive nel periodo invernale l’amministrazione capitolina ha ampliato da tre a otto mesi il periodo consentito per l’uso di opere removibili, come tensostrutture e coperture pressostatiche, presso gli impianti sportivi pubblici di Roma. In una nota il Campidoglio spiega che “la normativa italiana prevede l'installazione di opere temporanee, ad esempio tensostrutture e coperture pressostatiche, per un massimo di 3 mesi” e che “la normativa regionale prevede che nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, sono consentite opere removibili” per un tempo “non superiore a otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture”. Grazie alla circolare applicativa del 28 febbraio 2020, il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, prosegue la nota, ha fornito una interpretazione autentica in merito alle modalità di applicazione della legge regionale anche da parte delle strutture di Roma Capitale e quindi “termine di otto mesi si applica così anche a tutti gli impianti sportivi pubblici affidati in concessione d'uso ai privati”. L’assessore allo Sport, Daniele Frongia, ricorda di aver portato avanti questo tema sin dall'inizio del suo mandato “nell'ottica di risolvere una questione di vitale importanza sia per le squadre delle serie maggiori sia per lo sport di base, che d'inverno necessitano di una copertura per potersi allenare. Si rende così più agevole la pratica dell'attività sportiva durante l'intero arco dell'anno”.(Com)