Trasporti: quasi 163 mila nuove auto a febbraio (-8,80 per cento)

- Nel mese di febbraio la motorizzazione ha immatricolato 162.793 autovetture, con una variazione di -8,80 per cento rispetto a febbraio 2019, durante il quale ne furono immatricolate 178.493 (nel mese di gennaio 2020 sono state invece immatricolate 155.752 autovetture, con una variazione di -5,76 per cento rispetto a gennaio 2019, durante il quale ne furono immatricolate 165.271). Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit). Nello stesso periodo di febbraio 2020 sono stati registrati 336.634 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -7,28 per cento rispetto a febbraio 2019, durante il quale ne furono registrati 363.084 (nel mese di gennaio 2020 sono stati invece registrati 338.754 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -10,33 per cento rispetto a gennaio 2019, durante il quale ne furono registrati 377.787). Nel mese di febbraio 2020 il volume globale delle vendite (499.427 autovetture) ha dunque interessato per il 32,60 per cento auto nuove e per il 67,40 per cento auto usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio nazionale dei veicoli al 29.02.2020, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni di avvenuto trasferimento di proprietà rilasciate dagli Uffici provinciali della Motorizzazione nel mese di febbraio 2020 e rappresentano le risultanze dell’Archivio nazionale dei veicoli alla data del 29 febbraio.(Com)