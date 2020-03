Coronavirus: Borrelli, numero vittime sale a 52

- Sale a 52 il numero di vittime del coronavirus Covid-19 in Italia. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Si tratta di 18 in più rispetto a ieri, 15 in Lombardia e tre in Emilia", ha aggiunto (Rin)