Coronavirus: Gallera, scritto lettera a Guerini per chiedere supporto sanità militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera e il suo collega alla protezione civile Pietro Foroni hanno scritto una lettera al ministro della Difesa “per chiedere farci avere un supporto dalla sanità militare e abbiamo già ricevuto la disponibilità da Guerini”. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa in corso a Palazzo Lombardia per fare il punto sul coronavirus. “Non sappiamo la loro specializzazione né quanti sono vedremo come utilizzarli al meglio”, ha specificato Gallera, spiegando che l’Ospedale militare di Baggio è destinato ai pazienti dimessi, che sono guariti, ma non hanno ancora un tampone negativo e quindi hanno bisogno di fare la quarantena in un luogo protetto". (Rem)