Coronavirus: Ryanair riduce da 17/3 voli a corto raggio del 25 per cento, in particolare da/per Italia

- Ryanair ha deciso di ridurre i voli a corto raggio (principalmente da e verso l'Italia) fino al 25 per cento per un periodo di 3 settimane, da martedì 17 marzo a mercoledì 8 aprile, in risposta al Covid-19. Lo comunica in una nota il vettore low-cost irlandese. "La scorsa settimana, Ryanair - si legge - ha registrato un calo significativo delle prenotazioni per il periodo compreso tra fine marzo ed inizio aprile, quale conseguenza del Covid-19. Vi è stato anche un significativo aumento dei no-show da parte dei passeggeri, in particolare in partenza dall'Italia e su voli nazionali". La compagnia aerea precisa inoltre che: "Non si aspetta che queste cancellazioni abbiano un impatto sulla guidance dell'anno corrente (fine marzo 2020), ma è troppo presto per ipotizzare quale effetto avrà l'epidemia di Covid-19 sui risultati del FY21". (segue) (Com)