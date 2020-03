Coronavirus: Ryanair riduce da 17/3 voli a corto raggio del 25 per cento, in particolare da/per Italia (2)

- Ryanair "continuerà a monitorare attentamente le prenotazioni e ad adattare i suoi operativi in risposta a questa situazione in continuo sviluppo. Ryanair sta lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e sta seguendo tutte le linee guida fornite dall'Oms e dall'Aesa per garantire la salute e il benessere del proprio staff e dei propri clienti". Per Michael O'Leary, Ceo del gruppo Ryanair, "questo è un momento in cui la calma deve prevalere. Faremo dei tagli ragionevoli al nostro operativo nelle prossime settimane per gestire il calo delle prenotazioni e modificare i programmi di viaggio. Tutti i clienti interessati saranno avvisati di eventuali cambiamenti di programma con almeno 14 giorni di anticipo. Mentre l'80 per cento delle persone che contraggono Covid-19 soffre solo di sintomi lievi, il rischio di infezione può essere significativamente ridotto mediante frequenti lavaggi delle mani con acqua e sapone". (Com)