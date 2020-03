Coronavirus: Fontana, nostra collaboratrice ricoverata sta per essere dimessa

- "Voglio dare una buona notizia, la nostra collaboratrice della presidenza che era stata ricoverata sta per essere dimessa in queste ore, poi tornerà a casa sua per continuare l'isolamento, ma è praticamente guarita, in attesa poi di fare l'ultimo tampone definitivo che le consentirà di ricominciare la sua vita normale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia sull'emergenza coronavirus. "Sono molto contento per lei - ha aggiunto Fontana - sono molto contento per questi risultati positivi che dimostrano che siamo sulla strada giusta"(Rem)