Scuola: sindacati, nel Lazio oltre mille operatori licenziati, domani protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, da ieri, sono senza lavoro 1.024 persone impegnati tramite appalto nei servizi di pulizia e decoro delle scuole statali. A riferirlo, in una nota, i sindacati Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltrasporti Roma e Lazio, che annunciano per domani un presidio in piazza Montecitorio dalle 14 “contro una situazione inaccettabile”. Luca Battistini, della Filcams Cgil Roma Lazio, Sara Imperatori, della Fisascat Cisl di Roma Capitale e Rieti e la Uiltrasporti Roma e Lazio, sottolineano che “l'amarezza e la preoccupazione sono altissime. Non è credibile che le istituzioni continuino a restare sorde al richiamo di migliaia di persone, e che 4 mila lavoratori sul territorio nazionale, di cui più di mille nel Lazio, siano 'licenziati dallo Stato'. Continueremo a restare al loro fianco senza arretrare di un millimetro: come abbiamo dichiarato dall'inizio, nessuno deve restare indietro. Nessuno deve restare escluso. Nessuno deve restare senza diritti, tutele e lavoro. Non ci arrenderemo finché la voce dei lavoratori non sarà ascoltata".(Com)