Migranti: Sassoli, visita in Grecia di domani è sopralluogo per capire situazione e quali misure prendere

- La visita di domani alla frontiera greca del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sarà un sopralluogo per vedere la situazione e per capire quali misure dovranno essere prese per sostenere la vita delle persone che lasciano la Turchia verso l'Europa. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in conferenza stampa. "Per la missione in Grecia, ieri con la presidente von der Leyen ci siamo sentiti e abbiamo pensato che, rispetto a quello che sta avvenendo, è bene fare un sopralluogo e andare a vedere com'è la situazione. E' quello che faremo domani. Vogliamo aiutare la Grecia perché sappiamo che è un paese che in questo momento sta subendo una pressione fortissima. La subisce la Grecia, e quindi la subisce l'Europa", ha spiegato Sassoli. "Parleremo con le autorità greche, cercheremo di sostenere la Grecia e vedremo anche quali misure dovranno essere prese per sostenere la vita di povera gente che lascia la Turchia e viene in Europa. E questo è un compito politico, ma anche morale", ha concluso. (Beb)