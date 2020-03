I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Georgia: politico abcaso Bzhania ricoverato a Sochi per presunto avvelenamento - Il candidato alle elezioni presidenziali de facto nella regione georgiana occupata dell’Abkhazia, Aslan Bzhania, è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Sochi, in Russia, presentando sintomi che farebbero pensare ad un avvelenamento. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interfax”. “È stato portato immediatamente in ospedale non appena si è sentito male”, ha detto una fonte vicina a Bzhania. (segue) (Res)