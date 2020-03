I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Ungheria: fonti stampa, diritti umani e Greta Thunberg tra temi oggetto di censura nei media pubblici - Diversi dirigenti dei media pubblici ungheresi hanno informato i rispettivi staff che necessitano di un permesso per poter riportare notizie su Greta Thunberg e sulla politica comunitaria. Lo rivela il sito "Politico", che ha ottenuto email interne a testimonianza dell'affermazione. Ai giornalisti magiari sarebbe stato anche imposto di non fare servizi sui rapporti delle organizzazioni per i diritti umani. I redattori che lavorano per i media pubblici ungheresi ricevono liste di argomenti taboo e ogni notizia che li riguarda deve essere vagliata dai superiori, secondo quanto dimostra la corrispondenza interna alle redazioni. Per quanto riguarda Greta Thunberg, ai giornalisti è stato detto che devono ottenere il permesso prima ancora di mettersi a scrivere. I lavoratori del settore dei media con cui è entrato in contatto "Politico" non sanno tuttavia chi dia il beneplacito o meno ai loro articoli e servizi, come rivelato da un dipendente pubblico che ha preferito restare anonimo. (segue) (Res)