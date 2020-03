I fatti del giorno – Europa orientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: si rafforza il rublo dopo il crollo della scorsa settimana - Il rublo si sta rafforzando nei confronti del dollaro e dell'euro durante le negoziazioni sulla borsa di Mosca. Alle 12.03, ora di Mosca (10:03 italiane), il dollaro si è deprezzato di 57 copechi rispetto alla chiusura precedente, fino a 66,30 rubli. Nello stesso momento, l'euro è sceso di 24 copechi fino a 73,51 rubli. Il rafforzamento della valuta russa si verifica dopo il crollo della scorsa settimana. Venerdì 28 febbraio, il tasso di cambio del dollaro è aumentato di 86 copechi ed ha raggiunto 66,88 rubli. Per la prima volta dall'agosto 2019, il tasso di cambio dell'euro ha superato i 74 rubli. L'indice di borsa di Mosca è sceso del 4,48 per cento, a 2785,08 punti. L'indice sui titoli denominati in dollaro (Rts) è sceso del 6,24 per cento, a 1299,69 punti. Il prezzo del petrolio del Brent venerdì è sceso sotto i 50 dollari per la prima volta da luglio 2017. (segue) (Res)