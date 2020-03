I fatti del giorno - Medio Oriente

- Israele: alle 12 affluenza al 27,6 per cento - Gli israeliani che si sono recati alle urne oggi fino alle 12 sono il 27,6 per cento degli aventi diritto. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione centrale per le elezioni. Si tratta dell’affluenza più alta mai registrata dal 1999 a oggi. Gli israeliani che oggi sono chiamati al voto sono 6.453.255, in aumento dell’1 per cento (circa 60 mila nuovi elettori rispetto alle elezioni di settembre 2019). Per la terza volta in undici mesi, oggi gli elettori israeliani sono chiamati a scegliere i deputati che li rappresenteranno all'interno del parlamento, la Knesset. (segue) (Res)