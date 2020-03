I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: israeliana El Al cancella altre destinazioni in Europa - La compagnia aerea israeliana El Al ha annunciato la sospensione dei voli verso altre destinazioni in Europa a causa della scarsa domanda in concomitanza con la diffusione del coronavirus. Nelle ultime settimane, il vettore aereo di bandiera aveva sospeso i collegamenti con Cina, Hong Kong, Thailandia e Italia, dopo che il ministero della Sanità ha imposto il divieto di ingresso a tutti i non israeliani provenienti da questi paesi. Le rotte interessate dalle nuove misure sono quelle dirette a Vienna, Budapest, Bruxelles e Francoforte. Domenica, primo marzo, El Al ha annunciato che saranno licenziati 60 piloti e 100 membri dell’equipaggio assunti di recente che non hanno ancora completato la fase addestrativa. Il primo ministro, Benjamin Netanyahu, e il ministro dei Trasporti, Bezalel Smotrich, hanno promesso aiuti governativi alla compagnia aerea per arginare l’impatto economico del coronavirus. (segue) (Res)