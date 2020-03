I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: altre 12 vittime in Iran, bilancio sale a 66 morti e 1.501 contagi - L’epidemia di coronavirus (Covid-19) ha provocato altri dodici morti in Iran portando a 66 il bilancio dei decessi provocati dal virus. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il ministro della Salute, Ali Reza Raisi, secondo cui i nuovi contagi registrati in 24 ore sono 523 che portano il totale dei casi di coronavirus nel paese a 1.501. Secondo Raisi, le provincie più colpite dall’epidemia sono Teheran, Qom e Gilan, Il viceministro ha inoltre precisato che 291 persone contagiate e ricoverate in ospedale stanno lentamente guarendo. Il focolaio iraniano, confermato il 19 febbraio scorso, sarebbe alla base della diffusione del virus nella regione del Medio Oriente. In base ai dati forniti dall’Iran, la letalità del virus pari a circa il 5,5 per cento, è molto più alta rispetto ad altri paesi, il che suggerisce che il numero di infezioni in Iran potrebbe essere molto più alto di quanto mostrato dalle cifre ufficiali. Per arginare l’ulteriore diffusione del coronavirus, l'Iran ha sospeso anche le riunioni del parlamento e l’ingresso ai santuari sciiti, e chiesto ai ministeri di effettuare i propri briefing con la stampa in videoconferenza. Il coronavirus è stata la causa di morte di alcuni illustri funzionari e personaggi dello sport tra cui il membro del Consiglio per il discernimento, Mohammad Mirmohammadi, il primo ambasciatore della Repubblica islamica in Vaticano, l'81enne Hadi Khosroshahi, e Elham Sheikh, 23 anni e nota giocatrice professionista di calcio a 5. Tra i contagiati figurano invece diversi esponenti del governo e del parlamento: il viceministro della Salute Iraj Harirchi; la vicepresidente Masoumeh Ebtekar; i deputati Mojtaba Zonnour e Mahmoud Sadeghi. (segue) (Res)