I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Coronavirus: salgono a 21 i contagi confermati in Iraq - E’ salito a 21 il numero di contagi del nuovo coronavirus in Iraq. Due nuove infezioni sono state registrate a Baghdad da pazienti rientrati recentemente dall’Iran. Ieri il ministero della Sanità dell’Iraq aveva annunciato sei nuovi casi nel paese arabo a maggioranza sciita: due nella capitale Baghdad e due a Sulaimaniyah, la seconda maggiore città della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Tutti erano stati recentemente in Iran. Per contenere l’epidemia le autorità affermano di aver "adottato tutte le misure necessarie per affrontare, secondo le norme sanitarie internazionali”. (segue) (Res)