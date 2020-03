Speciale infrastrutture: Etiopia esprime “disappunto” su accordo diga Gerd, non è il risultato dei colloqui tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri e il ministero delle Risorse idriche, dell'irrigazione e dell'energia dell'Etiopia hanno preso atto “con disappunto” dell’accordo sul riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) firmato la notte scorsa a Washington dal solo Egitto, e hanno annunciato l’avvio del riempimento in maniera “unilaterale”. In una dichiarazione congiunta rilasciata dai due ministeri, le autorità di Addis Abeba ribadiscono che l’Etiopia “non accetta l’affermazione secondo cui è stata completata la negoziazione sulle linee guida e sulle regole sul primo riempimento e funzionamento annuale della Gerd” e che il testo firmato dall'Egitto a Washington “non è il risultato della negoziazione o della discussione tecnica e legale fra i tre paesi (Etiopia, Egitto e Sudan). L'Etiopia – prosegue la nota – ribadisce che le linee guida e le regole devono essere preparate dai tre paesi che devono ancora affrontare le questioni in sospeso relative alla messa a punto delle linee guida e delle regole”. L'Etiopia, prosegue la dichiarazione, avvierà le operazioni di primo riempimento parallelamente alla costruzione della diga, in conformità con i principi di un utilizzo equo e ragionevole e senza causare alcun danno significativo, come previsto dall'Accordo sulla dichiarazione di principi”. Il ministero del Tesoro degli Stati Uniti, che coordina i colloqui tra Etiopia, Egitto e Sudan, ha dichiarato la scorsa notte che è stato raggiunto un accordo con l’Egitto e ha invitato l'Etiopia a firmarlo “il più presto possibile”. Il contenuto dell'accordo non è stato rivelato. Nei giorni scorsi il governo etiope ha annunciato che la sua delegazione non evrebbe partecipato all’ultimo round di colloquio previsto a Washington fra le tre paesi in quanto la squadra negoziale non ha ancora completato le consultazioni interne con le parti interessate. In questo senso, il ministro delle Risorse idriche, Seleshi Bekele, ha aggiunto di aver inviato una lettera al dipartimento del Tesoro per annunciare la decisione presa. Nel corso di una serie di cicli di colloqui mediati dagli Stati Uniti e dalla Banca mondiale, i tre paesi avevano già raggiunto accordi sui punti critici, tra cui misure per mitigare gli effetti di siccità, un meccanismo di coordinamento, una meccanismo vincolante sulle controversie, la sicurezza della diga e il completamento degli studi di impatto ambientale. L'Egitto si è rammaricato "dell'assenza ingiustificabile dell'Etiopia" da questa riunione in questa fase critica dei negoziati. (Res)