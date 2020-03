Speciale infrastrutture: azerbaigiana Socar consegnerà 85 mila tonnellate di petrolio a Bielorussia nei prossimi giorni

- Nei prossimi giorni a compagnia energetica azerbaigiana Socar effettuerà una consegna petrolio in Bielorussia tramite i porti di Ceyhan, in Turchia, e di Odessa, in Ucraina. La fornitura di petrolio verrà effettuata fra il 5 e 6 marzo, come ha reso noto il vicedirettore per le pubbliche relazioni di Socar, Ibrahim Ahmadov, ripreso dall’agenzia di stampa azerbagiana “Apa”. Gli accordi prevedono la consegna di 85 mila tonnellate di petrolio. Complessivamente saranno due le navi di Socar che consegneranno fino a 170 mila tonnellate di petrolio in Bielorussia a marzo. (Res)