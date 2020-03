Speciale infrastrutture: Uruguay, proteste cittadine contro Ferrovia centrale, costruttori avvertono di indennizzi record

- Le iniziative di protesta che gruppi di cittadini stanno organizzando per impedire la costruzione della Ferrovia centrale, in Uruguay, potrebbero costare a Montevideo un indennizzo quotidiano fino a 400 mila dollari giornalieri. È il monito lanciato dal consorzio "Grupo via central", titolare dell'appalto per l'ambiziosa infrastruttura, a fronte del tentativo di organizzare un referendum per la chiusura del cantiere. Per le associazioni cittadine, i lavori - assegnati al consorzio composto dall'azienda spagnola Sacyr, dalla francese Nge e dalle locali Berkes e Saceem - rischiano di creare danni all'ambiente e alle popolazioni interessate. Secondo i responsabili della protesta, negli ultimi giorni si sarebbero inoltre raggiunte le 50 mila firme per presentare la richiesta. (Abu)