I fatti del giorno - America Latina

- Messico: Ocse taglia allo 0,7 per cento previsioni crescita 2020 - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha ridotto le previsioni di crescita del prodotto interno lordo (pil) del Messico, passando dall'1,2 per cento pronosticato a novembre scorso all'attuale 0,7 per cento. Per il paese nordamericano, che ha chiuso il 2019 con una contrazione dello 0,1 per cento, si prevede oggi una crescita nel 2021 pari all'1,6 per cento, due decimi di punto percentuale in meno rispetto al precedente pronostico. In "molte economie di mercato emergenti", scrive l'Ocse in un documento redatto per valutare l'impatto globale della diffusione del coronavirus, "si prevede un recupero graduale, anche se modesto, per il biennio 2021-2022". Ma "la portata di questa ripresa è incerta": per avere una svolta serviranno, tra le altre cose "misure politiche ben centrate in Messico", segnala il rapporto. (segue) (Res)