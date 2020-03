I fatti del giorno - America Latina (3)

- Cile: attività economica al +1,5 per cento a gennaio, miglior dato da ottobre - L'attività economica in Cile ha registrato a gennaio un incremento dell'1,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 secondo dati della Banca centrale (Bcc). L'Indicatore mensile (Imacec) della Bcc registra inoltre un incremento dell'1,3 per cento anche rispetto al mese precedente e un +1,7 per cento complessivo nell'aggregato dei dodici mesi. Il settore minerario traina la crescita registrando nel complesso una crescita del 2,2 per cento su anno, mentre il resto delle attività economiche segnano un +1,5 per cento complessivo. Il dato di gennaio, segnala la stampa specializzata, risulta nettamente superiore alle aspettative che tenevano conto di un maggior impatto sull'economia delle proteste sociali in corso dallo scorso mese di ottobre. (segue) (Res)