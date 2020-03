I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: nota di protesta a Messico per "ingerenza" su interventi Osa in crisi politica - Il governo boliviano della presidente ad interim, Jeanine Anez, ha trasmesso una nota di protesta al governo del Messico per "l'ingerenza" da questo mostrata in una polemica relativa alle contestate elezioni presidenziali dell'ottobre scorso. Il Messico aveva chiesto all'Organizzazione degli stati americani (Osa) di rispondere alle critiche avanzate dal "Washington Post" al rapporto con cui l'ente panamericano dichiarava "fraudolenta" la vittoria di Evo Morales alle elezioni. "Azioni di ingerenza contro un paese sovrano intorbidiscono il clima di ricostruzione della fiducia in cui si è impegnato il governo boliviano e il suo popolo, con un paese fratello come il Messico", si legge nella nota firmata dalla missione permanente della Bolivia all'Osa. "La Bolivia non ha bisogno di atti destinati a destabilizzare il paese in un momento in cui i cittadini sono concentrati nella realizzazione delle prossime elezioni generali del 3 maggio", chiude la lettera. (segue) (Res)