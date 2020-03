I fatti del giorno - Italia

- Alitalia: Commissione Ue avvia indagine approfondita sul prestito di 400 milioni di euro - La Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per valutare se il prestito di 400 milioni di euro concesso ad Alitalia costituisca un aiuto di Stato e se sia conforme alle norme sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. E' quanto si apprende dalla Commissione europea, la quale ha spiegato che l'apertura di un'indagine approfondita è un passaggio standard, che offre all'Italia e alle altre parti interessate l'opportunità di esprimere le proprie opinioni e non pregiudica in alcun modo l'esito dell'indagine. La Commissione ha spiegato che sta lavorando a stretto contatto con le autorità italiane in materia. Alla fine del 2019, le autorità italiane hanno annunciato che avrebbero concesso un nuovo prestito di 400 milioni di euro ad Alitalia per facilitare la razionalizzazione della società per tentare di vendere le sue attività. Il decreto legge che autorizza il prestito è stato approvato dal governo italiano nel dicembre 2019 e, a gennaio 2020, il decreto è stato convertito in legge dal Parlamento. Il decreto prevede, inoltre, che la procedura di cessione delle attività di Alitalia debba essere eseguita entro il 31 maggio 2020 e che, a breve, sarà avviato un nuovo processo di vendita, condotto dal commissario straordinario. (segue) (Rin)