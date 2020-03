I fatti del giorno - Italia (4)

- Coronavirus: Gentiloni, Ue valuterà con massima apertura e disponibilità richiesta flessibilità Italia - La Commissione europea valuterà con il massimo di apertura e disponibilità la richiesta, quando arriverà, del governo italiano di flessibilità di 3 miliardi e 600 milioni di euro a causa della diffusione del Coronavirus. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo la conferenza stampa a Bruxelles in cui è stato lanciato il Corona response team. "Innanzitutto c'è un messaggio di grande solidarietà da parte dell'Unione europea, di solidarietà alle famiglie, alle persone che sono state colpite dall'infezione del Coronavirus e anche di gratitudine, che io voglio sottolineare, per tutte le persone che in questo momento in Italia stanno lavorando negli ospedali, nelle forze di sicurezza, (per) tutti quelli che sono impegnati nel contenimento di questo contagio", ha detto. "Sul piano economico, le nostre regole, le regole del Patto di stabilità e crescita, prevedono che in caso di circostanze eccezionali, che non dipendono dai governi, ma da circostanze esterne, ci possano essere delle deviazioni dagli impegni di finanza pubblica. Questo è un chiaro caso di questo genere. Quindi, quando arriverà la richiesta del governo italiano penso che la Commissione la esaminerà con la massima apertura e disponibilità", ha aggiunto. "Quello di cui c'è bisogno oggi è di dare un messaggio di solidarietà da parte dell'Europa a tutti i paesi europei e in modo particolare all'Italia che in questo momento ha difficoltà maggiori", ha spiegato. (segue) (Rin)