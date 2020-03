I fatti del giorno - Italia (5)

- Cyber: relazione Dis, attività intelligence concentrata su contrasto spionaggio digitale - L’attività dell’intelligence italiana nel comparto cyber si è concentrata nel 2019 sul contrasto delle campagne di spionaggio digitale. È quanto si legge nella relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza per il 2019 presentata questa mattina a Palazzo Chigi. “I gruppi Apt (Advanced persistant threat, una forma di minaccia rappresentata principalmente da un gruppo di hacker, ndr) hanno continuato a privilegiare la compromissione dei sistemi di gestione e smistamento della posta elettronica, in cui sono state inoculate sofisticate ed inedite versioni di artefatti malevoli” In tale ambito, l’intelligence ha avuto modo di rilevare come gli attaccanti abbiano monitorato le comunicazioni elettroniche scambiate da utenti del target – tra cui anche quelle di figure apicali – procedendo poi a sottrarre illecitamente i contenuti, il tutto in modo assolutamente stealth”, si legge nella relazione, secondo cui fra i target principali figurano i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni centrali e locali. Nel 2019 "l’hacktivismo" è stato identificato come “la minaccia numericamente più consistente, seguito dalle campagne digitali di matrice statuale, in leggero calo rispetto al 2018”, una riduzione che potrebbe tuttavia essere dovuta “sia alle aumentate capacità di offuscamento degli attori statuali, sia alla crescente disponibilità nel dark web di impianti malevoli che contribuiscono entrambe a rendere arduo il processo di attribuzione”. (Rin)