Milano: donna all'ottavo mese morta dopo dimissioni, Tribunale dispone nuova perizia

- È necessaria una perizia terza disposta dal Tribunale per valutare l'eventuale colpa medica del medico e dell'ostetrica imputati per omicidio colposo e aborto colposo in relazione al caso di una donna 40enne incinta all'ottavo mese morta, insieme con il feto che portava in grembo, nove ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Pio X, dove si era recata per dolori addominali il 17 ottobre del 2015. Lo ha deciso il collegio della quinta sezione penale del Tribunale di Milano, presieduto dal giudice Ambrogio Moccia, che non ha ritenuto esaustive le consulenze presentate dalle parti durante l'istruttoria dibattimentale. Secondo quella della Procura di Milano, che aveva chiesto l'assoluzione per entrambi gli imputati, non era stato rilevato nessun nesso causale tra la scelta di dimettere la donna e la successiva morte. Di parere opposto quella depositata dagli avvocati di parte civile, Sergio Vitale e Luigi La Marca, che curano gli interessi dei famigliari della 40enne. Nella prossima udienza del 17 aprile il Tribunale è previsto il conferimento dell'incarico ai periti per la nuova consulenza. (segue) (Rem)