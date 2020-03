Milano: donna all'ottavo mese morta dopo dimissioni, Tribunale dispone nuova perizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sera del 16 ottobre del 2015 la donna con un bimbo di 4 anni e alla 35esima settimana di gravidanza era andata al San Pio X, vicino a viale Zara, struttura accreditata con il sistema sanitario, perché accusava dei forti dolori addominali. Era stata sottoposta agli accertamenti clinici del caso che secondo il medico e l'ostetrica non avevano riscontrato nessun problema tale da fare scattare un ricovero. La donna era stata quindi dimessa con la raccomandazione di ripresentarsi immediatamente in ospedale in caso di un riproporsi dei dolori. Poco prima delle 5 della mattina successiva il marito della donna aveva chiamato l'ambulanza. Il 118 era arrivato immediatamente e aveva praticato le prime manovre di rianimazione in quanto la donna era andata in arresto cardiocircolatorio. Trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda la 40enne era stata dichiarata morta pochi minuti dopo, a causa di un'emorragia uterina. I medici avevano cercato di salvare il feto con un cesareo d'emergenza, ma anche per il prossimo nascituro non c'era stato nulla da fare. Nel febbraio del 2018 il gip di Milano Laura Marchiondelli aveva disposto l'imputazione coatta per i due dipendenti della clinica rigettando la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano. (Rem)