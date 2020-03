Serbia-Usa: Vucic incontra Pompeo, focus su Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un incontro a Washington con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Al termine dell'incontro Vucic ha dichiarato ai giornalisti di avere ringraziato gli Stati Uniti per la disponibilità ad ascoltare e comprendere i problemi della Serbia riguardo alla questione del Kosovo. "Esiste qualcuno nella comunità internazionale con cui non riuscite mai a capire del tutto a che punto siete. Con gli americani sapete tutto. So che non la pensiamo allo stesso modo riguardo allo status del Kosovo, ma li ringrazio per il fatto che vogliono sentire la Serbia e comprendono i nostri problemi", ha detto Vucic. Nel colloquio con Pompeo il presidente serbo ha infine chiesto che gli Stati Uniti aiutino la Serbia "affinché possiamo far progredire insieme la nostra economia, la politica e tutte le sfere della vita sociale". Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha effettuato una visita a Washington dove ha preso parte alla conferenza annuale del Comitato americano-israeliano per gli affari pubblici (Aipac). (Seb)