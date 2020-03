Messico: fiducia imprenditori in calo a febbraio (2)

- In tutti e tre i comparti l'indice è al momento inferiore ai 50 punti, il livello considerato di "fiducia". Per le costruzioni si tratta del 16esimo mese in cui l'indice è sotto la quota, mentre per commercio e manifattura i mesi consecutivi di "sfiducia" sono rispettivamente quattro e cinque. Rimane alta la preoccupazione degli imprenditori rispetto al "momento adeguato" per investire: solo 25,3 punti nel settore delle costruzioni, 29 nel commercio e 38,3 nella manifattura. I pronostici più incoraggianti sono sulla "situazione economica futura dell'impresa": 55,2 punti nel commercio, 64,6 nella manifattura e 61,1 nelle costruzioni. (Mec)