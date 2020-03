Roma: Raggi, in corso riparazione panchine in aree verdi della Capitale

- Nei giorni scorsi sono state riparate 10 panchine nel Parco delle energie (Ex Snia), 5 a villa Grazioli, mentre a villa Pamphilj è in corso un intervento, iniziato venerdì scorso, in diverse zone dell’area verde (oltre 180 ettari) che porterà al recupero e alla sostituzione, complessivamente, di 21 panchine, molte delle quali vandalizzate. A dare un quadro della manutenzione delle panchine nelle aree verdi della Capitali, è Virginia Raggi, sindaco di Roma, che in un post su Facebook spiega: "Stiamo investendo come mai prima d’ora nella manutenzione di parchi e ville storiche: insieme all’assessorato per le Politiche del verde abbiamo attivato una grande iniziativa di recupero delle panchine pubbliche. Si tratta di un’attività che prevede, da un lato, il restauro delle strutture danneggiate e, dall’altro, l’acquisto e l’installazione di nuove sedute. Queste operazioni, in economia, sono realizzate dai bravi tecnici del dipartimento Tutela ambientale che, per abbreviare i tempi e ridurre i disagi per i cittadini, stanno utilizzano una particolare attrezzatura, da loro ideata, che consente di sostituire le singole stecche senza dover smontare tutto. Grazie a tutte le squadre - conclude Raggi - che ogni giorno lavorano per dare ai cittadini romani spazi pubblici puliti e decorosi. Roma sta cambiando anche grazie a voi".(Rer)